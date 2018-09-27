Боевики на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск Источник: Reuters

Боевики на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает ООС в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Из минометов 120-го калибра боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье.

По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружения боевых машин пехоты. В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожены и двое ранены.

"От начала суток враг 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Свободный, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Также по защитникам Новотошковского на Луганщине оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Потерь среди украинских защитников нет", - добавили в ведомстве.



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