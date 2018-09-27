У Рівному чоловік захопив у заручники власну дружину [ Редактировать ]
У Рівному чоловік тримав у заручниках власну дружину. Щоб визволити жінку, помешкання брали штурмом спецпризначенці. Інцидент стався напередодні у п'ятиповерхівці по вулиці Польовій.
Жінка вже півроку не жила у цій квартирі. А коли прийшла по свої речі, то чоловік замкнув її у помешканні й погрожував убити. Відомо, що він - учасник бойових дій в Афганістані. За скоєне може сісти в тюрму на п'ять років.
"Жінка перед тим як їхати забирати речі - подзвонила дільничному. Відповідно він тримав з нею контакт і повідомив, що вона не бере трубки.
Пробували вмовити його випустити жінку, він не захотів. Відповідно спрацювала група і проникли в квартиру до нього. В квартирі під час огляду виявили зброю, яка була захована і в чохлі. - Рушницю", - повідомив Антон Крук, керівник відділу комунікації ГУ НП у Рівненській області.
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