Александр Хуг йде з посади заступника голови місії ОБСЄ в Україні [ Редактировать ]
Александр Хуґ йде з посади заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Він очолював місію в Україні понад чотири роки. Повноваження завершуються наприкінці жовтня. Хуґ каже: шкода, що його робота не наблизила врегулювання конфлікту на Донбасі. Ім'я свого наступника поки що не називає.
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