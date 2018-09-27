На ежегодной конференции ОБСЕ обсудили религиозный вопрос в Украине

Положение Украинской православной церкви в 2018 году - усложнилось. Об этом заявил Глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский - Виктор во время ежегодной конференции ОБСЕ