Районна лікарня Кіровоградської області опинилася в центрі скандалу. Волонтери та родичі ветерана АТО Андрія Максютіна звинувачують медиків у недбальстві. Хлопця шпиталізували ще в неділю в край тяжкому стані. Лікарям знадобилося доба, щоб збагнути - належної допомоги вони надати не зможуть. Усі подробиці - далі в сюжеті.

Уже третій день, колишній боєць 72 бригади Андрій Максютін бореться за життя у Кіровоградській обласній лікарні. Причина - ускладнення після двосторонньої пневмонії. У хлопця відмовляють нирки, печінка, з'явився набряк головного мозку. В такому стані Андрія привезли з Онуфріївки. Там більше доби місцеві медики намагалися стабілізувати його самопочуття.

"Сказати однозначно, що якби його відправили через годину до нас було би краще, - я не можу сказати", - говорить Олександр Євенко, завідувач відділення анестезіології Кіровоградської обласної лікарні.

У стані коми Андрія 120 кілометрів везли по розбитій дорозі з району на старенькому медичному уазику. А ось та сама палата інтенсивної терапії, де йому надавали допомогу районні лікарі. Запевняють, - підозра на пневмонію виникла відразу - тому нібито моментально підключили хлопця до апарата вентиляції легень.

"Цим кисневим концентратором, йому періодично подавався кисень".

Надати хлопцеві повну кваліфіковану допомогу в районі не змогли, каже головний лікар, тому вирішили відправити пацієнта в область. Санавіацію не викликали, - мовляв, - стан дещо поліпшився.

"На больові відчуття пацієнт починає реагувати, ну і звичайно пацієнт почав ковтати - це теж була позитивна ознака в цьому плані", - говорить Лідія Іванченко, головний лікар Онуфріївської центральної районної лікарні.

А ось так насправді проходило лікування в районній лікарні. Ці жахливі кадри відзняла волонтер Марина Шляпіна, до якої звернулися рідні:

"В смысле дают периодично? Если человек задыхается, ему постоянно надо давать кислород! - Ну, зараз прийде реаніматолог і все розкаже".

"Я сама лично видела как мама, я вижу, что тяжело дышать, я говорю: надо подключить кислород… Мы медсестру не нашли, мама пытается сама включить, надеть ту маску. Когда я спросила у главврача, почему Андрей находится не на постоянном кислородном питании, она мне сказала, что нет оснований постоянно давать ему кислород", - розповідає Марина Шляпіна, волонтер.

Мама Андрія розповідає - і досі не може зрозуміти - чому до сина так цинічно поставилися у районній лікарні.

"Температуру не могли мы сбить, врачи... он "горел", надо было кислородную маску вводить - этого препарата не было в первый день, на второй день - принесли такой аппарат, что он и отключался и пищал", - розповідає Наталія Люшина, мати Андрія.

Жінка тримає в руках чеки за ліки, які купила на останні гроші. Ветерану АТО медикаменти мали надати безкоштовно, але сім'ї Андрія у районній лікарні - і в цьому відмовили. Шанси на одужання хлопця зараз невеликі, - кажуть медики з обласної - він у вкрай тяжкому стані. Але лікарі роблять все можливе для ветерана АТО.