Щорічний освітній фестиваль стартував напередодні у столиці. Школярі в ігровій формі вивчали різні сфери науки, обговорювали нові напрямки освіти та приміряли на себе майбутні професії. Катерина Сривкова розкаже більше.

Побачити під мікроскопом насіння різних рослин, спробувати себе у ролі археолога, лікаря, мультиплікатора або дослідника та поринути у творчість разом із вчителями та батьками - усе це організували спеціально для школярів. Орієнтувалися на учнів початкової та середньої школи - щоб викликати у дітей інтерес до навчання.

"Мета фестивалю - це, напевно, через гру показати, які є цікаві речі навкруги, зацікавити їх в освіті, в навчанні, пізнанні чогось нового. І робити це ненав'язливо", - розповідає Ніна Івановська, співкуратор фестивалю.

Долучилися до заходу 26 музеїв з усієї України, та один зоопарк.

"Понравилось, что потрогал змею, но не потрогал тараканов американских. И потрогал больших опарышей и маленьких опарышей. Опарышей меня друг заставил, конечно. Тут даже есть вещи, которые дети еще не делали. Я, например, сам сделал блокнот", - розповідають Богдан Крестяников та Богдан Жилкін, школярі.

Підлітки теж були зайняті. Колективно обговорювали освітні реформи та ділилися ідеями - як удосконалити і осучаснити школу.

"Ми хочемо, щоб вони навчилися добре аргументувати свою думку, навчилися дебатувати, розвивали свої "соц-скілс", тому що це дуже важлива частина їх майбутнього життя", - говорить Марина Кафтан, організатор форуму нової освіти.

"Нужно собирать мнения - учеников, в первую очередь, и учителей, так как они знают в этой сфере то, чего не знают многие другие. Было бы круто чтобы мы все учились выражать свои мысли, коммуницировать, и именно с помощью дебатов это достигается", - переконана Марія Валієва, школярка.

Марк Ревелс та Брендан Джеймісон уже понад 15 років створюють скульптури з різних матеріалів. До Києва приїхали з далекої Ірландії, щоб через творчість висловити свою любов до України. Цю інсталяцію робили майже тиждень.

"Це великий водоспад. Тут 31 тисяча паперових рулонів. Ця робота присвячена пам'яті тих, хто загинув у війні на сході України. Це - неначе водоспад світлих надій. Жовтий колір символізує оптимізм - як сонячне сяйво", - говорить Марк Ревелс та Брендан Джеймісон, ірландські скульптори.

Такий захід проводять вже четвертий рік поспіль, та планують продовжувати щороку.