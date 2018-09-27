У Києві розпочався традиційний освітній фестиваль [ Редактировать ]
Щорічний освітній фестиваль стартував напередодні у столиці. Школярі в ігровій формі вивчали різні сфери науки, обговорювали нові напрямки освіти та приміряли на себе майбутні професії. Катерина Сривкова розкаже більше.
Побачити під мікроскопом насіння різних рослин, спробувати себе у ролі археолога, лікаря, мультиплікатора або дослідника та поринути у творчість разом із вчителями та батьками - усе це організували спеціально для школярів. Орієнтувалися на учнів початкової та середньої школи - щоб викликати у дітей інтерес до навчання.
"Мета фестивалю - це, напевно, через гру показати, які є цікаві речі навкруги, зацікавити їх в освіті, в навчанні, пізнанні чогось нового. І робити це ненав'язливо", - розповідає Ніна Івановська, співкуратор фестивалю.
Долучилися до заходу 26 музеїв з усієї України, та один зоопарк.
"Понравилось, что потрогал змею, но не потрогал тараканов американских. И потрогал больших опарышей и маленьких опарышей. Опарышей меня друг заставил, конечно. Тут даже есть вещи, которые дети еще не делали. Я, например, сам сделал блокнот", - розповідають Богдан Крестяников та Богдан Жилкін, школярі.
Підлітки теж були зайняті. Колективно обговорювали освітні реформи та ділилися ідеями - як удосконалити і осучаснити школу.
"Ми хочемо, щоб вони навчилися добре аргументувати свою думку, навчилися дебатувати, розвивали свої "соц-скілс", тому що це дуже важлива частина їх майбутнього життя", - говорить Марина Кафтан, організатор форуму нової освіти.
"Нужно собирать мнения - учеников, в первую очередь, и учителей, так как они знают в этой сфере то, чего не знают многие другие. Было бы круто чтобы мы все учились выражать свои мысли, коммуницировать, и именно с помощью дебатов это достигается", - переконана Марія Валієва, школярка.
Марк Ревелс та Брендан Джеймісон уже понад 15 років створюють скульптури з різних матеріалів. До Києва приїхали з далекої Ірландії, щоб через творчість висловити свою любов до України. Цю інсталяцію робили майже тиждень.
"Це великий водоспад. Тут 31 тисяча паперових рулонів. Ця робота присвячена пам'яті тих, хто загинув у війні на сході України. Це - неначе водоспад світлих надій. Жовтий колір символізує оптимізм - як сонячне сяйво", - говорить Марк Ревелс та Брендан Джеймісон, ірландські скульптори.
Такий захід проводять вже четвертий рік поспіль, та планують продовжувати щороку.
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