Ани Лорак поделилась с фанатами новым селфи и немало их удивила.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники задаются вопросом - зачем Лорак парик?

"Зачем носите парик?", "Каролин,а у вас парик?", "Каролина, парик неудачно одет", - пишут комментаторы.