Ани Лорак удивила поклонников фото в парике [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Ани Лорак поделилась с фанатами новым селфи и немало их удивила.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Поклонники задаются вопросом - зачем Лорак парик?
"Зачем носите парик?", "Каролин,а у вас парик?", "Каролина, парик неудачно одет", - пишут комментаторы.
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