У Дніпрі вчителі разом з батьками написали петицію проти директора школи №23. Звинувачують у цькуванні дітей, а також - у корупції та вимагають звільнення. Як відреагувала на такі закиди керівниця навчального закладу - дивіться в наступному матеріалі.

Інга Івченко більше 10 років викладає англійську, має класне керівництво. В руках у неї - десятки листів: і в Міністерство освіти, і до президента. Усі - зі скаргами на директора школи №23 Наталію Квятковську.

"Це страшно, страшно працювати в такій обстановці. Людина дуже деспотичним і авторитарна. Існує тільки дві думки одне Наталі Анатоліївни, інше - неправильне. Ті вчителі, які їй не до вподоби, створюються зони відчуження", - стверджує Інга Івченко, учитель англійської мови середньої школи №23 Дніпра, автор петиції.

Усі звернення залишилися без відповіді. Тому вчителька вирішила написати петицію на сайті міськради - аби Квятковську не призначали знову директором, адже термін дії контракту завершився у червні. Петицію підтримали вже більше 200 осіб. Серед них і батьки. За літо до іншої школи перейшли більше 60 учнів. Документи сина була змушена забрати і Людмила Голуб. Каже, не занесла хабар директору - і дитину завалили на тестуванні.

"Наталія Анатоліївна призначала зустріч з моїм чоловіком біля каруселі і говорила, що всі, хто хотів - питання вирішив про надходження в "фізичний" клас. Ну, якщо ви не вирішили питання, значить ви не хотіли", - розповідає Людмила Голуб, мати колишнього учня середньої школи №23 Дніпра.

За словами батьків, для Наталії Квятковської навчальний заклад - це бізнес. Щомісяця у фонд школи збирають по 300 гривень з дитини. На що витрачають - не знає ніхто.

"В середньому в місяць виходило близько 70 тисяч грн. на місяць готівкою! Ми хотіли дізнатися куди вони йдуть. "Прозоро" ніякої не було. Куди пішли гроші? Де гроші?", - обурена Аліна Красюк, мати учня середньої школи №23 Дніпра.

Зараз Наталія Квятковська виконує обов'язки заступника і готується до конкурсу на заміщення посади директора. Коментувати звинувачення відмовилася.

"Штучно роздута ситуація не більше того. Я б дуже не хотіла, щоб ми фігурували на каналі Інтер. Тому що для цього немає… Школа не може бути місцем для ток-шоу", - заявила Наталія Квятковська, колишній директор середньої школи №23 Дніпра.

Не допустити Квятковську знову до керівництва налаштовані і громадські активісти. Зібрали всю "чорну" бухгалтерію. Для правоохоронців.

"Збиралися батьківські гроші, чи то пак, в "фонд школи", нечувані суми витрачалися "на ремонти", але воно не відповідало. Не може один плакат коштувати 12 або 13 тисяч гривень", - говорить Вадим Мірошник, член громадської ради при Дніпровській міськраді.

Чи залишиться на посаді Квятковська - залежить від конкурсу і від петиції. Щоб міськрада Дніпра розглянула доцільність її призначення - документ має набрати 900 голосів.