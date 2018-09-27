Можно ли носить обувь усопшего, и стоит ли хранить его украшения, пишет cluber.

Одежда умерших

Экстрасенсы советуют сжигать вещи умершего родственника. По их мнению, такая одежда не принесет радости и счастья человеку, который захочет ее оставить себе.

А вот того, кто решится носить вещи покойного человека, могут ожидать крупные неприятности: от семейных ссор до проблем на работе и взаимоотношений с друзьями, коллегами.

Поэтому не стоит носить одежду усопшего, даже если эта вещь вам безумно нравится.

Можно ли носить украшения умершего

А что же насчет фамильных драгоценностей? Ведь они передаются из поколения в поколения после умершего члена семьи к живому.

Чтобы украшения принесли новому владельцу счастье, их необходимо "очистить". В этом вам поможет святая или чистая родниковая вода, а также специальные молитвы, которые нужно прочитать над этими украшениями.

После обряда с водой и молитвами драгоценности не только не причинят вам никакого зла, но и будут охранять вас от всего дурного, а также способствовать привлечению радости и успеха.

Обувь умершего

А что же делать с обувью умершего человек? Можно ли ее носить, и если нет, то почему? Например, в еврейской культуре обувь очень важна, и носить ее после усопшего категорически нельзя.

Существует несколько причин, объясняющих этот запрет.

Причина № 1:

Некоторые говорят, что такое предписание основано на талмудическом заявлении о том, что сон, в котором умерший человек приходит, чтобы забрать какой-либо предмет гардероба, является добрым знаком, если только этот предмет не является обувью.

А поскольку сны в значительной степени являются результатом наших мыслей, при пробуждении человека также продолжает преследовать страх того, что носить обувь покойного это не слишком хорошо, более того, это дурной знак.

Многие считают, что сны – это отражение нашей реальности, а значит, носить обувь умершего родственника – это точно плохое предзнаменование.

Причина № 2:

Еще одна причина, чтобы отказаться от туфель своего покойного родственника, заключается в том, что натуральная кожа является проводником многих инфекционных заболеваний.

Поэтому если человек не умер от какой-нибудь страшной вирусной болезни - например, если погиб в результате несчастного случая или был убит, запрет на ношение его обуви не должен распространяться.

Исходя из этих соображений, некоторые утверждают, что запрет применим только на ту пару обуви, в которой человек умер.

Другие же утверждают, что всю обувь из гардероба умершего носить живым людям не стоит. От нее также нужно избавляться, так как она уже содержит в себе энергетику покойника, а значит, принесет живым людям исключительно одни несчастья.

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