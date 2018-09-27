Страшное ДТП в Харькове: авто на полном ходу врезалось в маршрутку (фото) [ Редактировать ]
Легковой автомобиль на большой скорости въехал в маршрутку в Харькове. В результате ДТП есть пострадавшие. Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в Facebook.
"На Достоевского в маршрутку, которая стояла, въехал BMW Х5. Въехал на большой скорости. Судя по первой информации, ребята возвращались с ночного какого-то праздненства. Водителя иномарки и его пассажира забрала "скорая", – написал Сидоренко.
В маршрутке пострадали 6 пассажиров. Степень их травм пока уточняется.
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