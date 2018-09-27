Меган Маркл оказалась в центре скандала (видео) [ Редактировать ]
Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган во время первого официального выхода в свет в одиночестве успела нарушить правило поведения членов королевской семьи: она самостоятельно закрыла за собой дверь автомобиля. Как отмечает Mashable, этот жест вызвал бурную дискуссию среди ее поклонников.
Меган Маркл посетила выставку "Океания", которая проходит в Королевской академии художеств. Она вышла из автомобиля под прицелом камер и не стала дожидаться, пока ответственный за это человек закроет за ней дверь.
Пользователи Twitter сочли эту мелкую деталь важным событием: один из юзеров признался, что впервые увидел, как кто-то из членов королевской семьи закрыл дверь самостоятельно. Многие заметили, что Маркл была вынуждена совершить этот жест на глазах публики, поскольку человек, который должен был это сделать, просто отсутствовал.
В комментариях к видео с инцидентом многие посчитали, что герцогиня пока не привыкла к многочисленным правилам и продолжает вести себя как "простая смертная".
Ранее мы сообщали, что Меган Маркл нашла новое призвание.
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