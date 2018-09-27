С начала года в Украине подорожало пиво, вино и водка. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В частности, бутылка пива отечественных марок объемом 0,5 литров подорожала на 1,08 грн - до 14,86 грн.

Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене почти на 2 грн - до 60,72 грн, бутылка водки объемом 0,5 л - на 1,3 грн - до 82,43 грн.

В то же время, за месяц в Украине бутылка пива подорожала на 8 коп., бутылка вина - на 11 коп., бутылка водки - на 31 коп.

Ранее мы сообщали, что инфляция в Украине выросла.