250 мільйонів доларів так званої "безпекової допомоги" отримає Україна з бюджету Пентагону на наступний рік.

Проект кошторису ухвалив Конгрес Сполучених Штатів. Раніше це зробив Сенат.

Гроші виділятимуть на військові навчання, оснащення армії, летальні види озброєння та логістику. Тепер, щоб Україна одержала допомогу - треба тільки підпис Дональда Трампа під документом.