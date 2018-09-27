Введення миротворців на Донбас, агресивні дії Росії в Азовському морі та реформування ООН. Такі основні меседжі, які озвучив президент Порошенко з трибуни Генеральної асамблеї Організації. Дмитро Анопченко розповість всі подробиці.

Понад двадцять хвилин. Англійською, щоб і зал і західні ЗМІ почули без перекладу. Президент Порошенко виступив у залі генеральної асамблеї - і цей текст зараз цитують, розбирають, аналізують.

Коли готують промову для виступу такого рівня, в ній завжди є дві частини. Так звана "ООНівська" - месседжі, формулювання, які тут прийнято виголошувати з трибуни Генасамблеї, і частина змістовна. У змістовній частині промови Петра Порошенка - слова щодо протидії Росії на Азовському морі, миротворчої місії для Донбасу, а ще - щодо необхідності реформування самої ООН, коли країни, які мають право вето у Радбезі, не зможуть їм зловживати.

Щодо миротворців - президент попросив прискорити формування місії для Донбасу.

"Це має бути місія із потужним мандатом та широким колом відповідальності; яка сприятиме поверненню миру на українську землю, а не та, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Найбільшою небезпекою Порошенко вважає ситуацію щодо Азовського моря і заявляє, що метою Росії є "його окупація".

"Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія систематично порушує свободу міжнародної навігації через як для українських, так і для іноземних суден. Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

І пояснив, що дієвим заходом аби зупинити Росію має бути "посилення санкційної політики проти неї". Одночасно Україна пропонує провести міжурядові переговори - аби узгодити спільний документ, який змінив би правила щодо використання права вето постійними членами Ради безпеки ООН.

"Настав час наголосити, що зловживання правом вето - це гальмо, що заважає нашій Організації діяти на повну силу. Ми вважаємо, що прогрес у питанні реформи Ради Безпеки буде важливим внеском у реформу ООН, що триває", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

За словами президента, Росія за допомогою права вето у Раді безпеки "допомагає собі уникнути відповідальності" і міжнародна спільнота має чітко продемонструвати, що за порушення міжнародного права потрібно буде відповідати.

"Ось головна риса сучасної Росії - їм байдуже. Їм байдуже щодо страждань. Їм байдуже щодо правди. Їм байдуже щодо закону. Вони думають, що їх військова міць та статус в ООН дають на це право. Ми - ті, хто має довести, що вони помиляються. Ми - ті, хто має змусити їх не бути байдужими. А інакше, навіщо ми тут зібралися?", - запитав присутніх президент у своїй промові. А конкретним механізмом притягнення Росії до відповідальності він називає процеси, які Україна вже почала у міжнародних судах.

Багато років для різних українських президентів перебування на генеральній асамблеї обмежувалося лише Нью-Йорком, утім цього разу є ще одна точка призначення - порт Балтімор неподалік від Вашингтону. У Нью-Йорку були перемовини і дискусії, у Балтіморі - Україна отримає військову допомогу.