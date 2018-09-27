Замах на активіста: в Одесі підозрюваним обирають запобіжний захід [ Редактировать ]
В Одесі обирають запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство активіста Олега Михайлика. Судове засідання щойно почалося у Київському райсуді.
Нагадаємо, 22 вересня в правозахисника стріляли біля його будинку. Куля влучила чоловікові в груди, на щастя - він вижив. Потерпілий ще досі у лікарні, але його стан покращується.
У замаху підозрюють трьох громадян Грузії. Їх затримали ще 25 вересні. Прокуратура проситиме для зловмисників тримання під вартою до закінчення слідства - без права вийти під заставу.
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