В Одесі обирають запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство активіста Олега Михайлика. Судове засідання щойно почалося у Київському райсуді.

Нагадаємо, 22 вересня в правозахисника стріляли біля його будинку. Куля влучила чоловікові в груди, на щастя - він вижив. Потерпілий ще досі у лікарні, але його стан покращується.

У замаху підозрюють трьох громадян Грузії. Їх затримали ще 25 вересні. Прокуратура проситиме для зловмисників тримання під вартою до закінчення слідства - без права вийти під заставу.