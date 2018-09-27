В Росії пройшли акції на підтримку Олега Сенцова [ Редактировать ]
Шістьох осіб затримала поліція Санкт-Петербурга під час одиночних протестів на підтримку Олега Сенцова.
Люди виходили на пікет по черзі - усього їх було 12. Так само, як і Сенцов - вимагали звільнити всіх українських політв'язнів. Затримували протестувальників, зокрема, за те, що ті начебто мали при собі газовий балончик, або відмовлялися показати поліції свій паспорт.
Олег Сенцов голодує з 14 травня цього року. Днями він написав російській правозахисниці Зої Свєтовій. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook. У листі український режисер подякував усім, хто його підтримує. І висловив сподівання на своє звільнення.
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