В окупованій Макіївці десятки людей отруїлися питною водою [ Редактировать ]
В окупованій Макіївці - через отруєння забрудненою водою - до лікарні потрапили вже 43 людини. Про це повідомив представник українського омбудсмена Павло Лисянський.
За його даними, в місті стався збій у системі дезінфекції питної води. Усі постраждалі з однаковими симптомами: біль в животі, лихоманка, температура. Є тяжкі випадки - інтоксикація та зневоднення. Окупаційна влада масштаби отруєння приховує. А місцеві жителі скаржаться, що вода з кранів смердить хімією та ліками.
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