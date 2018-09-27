В окупованій Макіївці - через отруєння забрудненою водою - до лікарні потрапили вже 43 людини. Про це повідомив представник українського омбудсмена Павло Лисянський.

За його даними, в місті стався збій у системі дезінфекції питної води. Усі постраждалі з однаковими симптомами: біль в животі, лихоманка, температура. Є тяжкі випадки - інтоксикація та зневоднення. Окупаційна влада масштаби отруєння приховує. А місцеві жителі скаржаться, що вода з кранів смердить хімією та ліками.