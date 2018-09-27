"Шикарная": Настя Каменских покорила поклонников платьем с декольте (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Настя Каменских в откровенном наряде появилась на интервью для "Despierta Amеrica!".
Снимок Каменских опубликовала в своем Instagram.
Это не самый откровенный образ Каменских. На днях она хвасталась стройной фигурой в бикини.
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