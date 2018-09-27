Покушение на одесского активиста: подозреваемого ранее уже обвиняли в убийстве [ Редактировать ]
Как сообщили источники Odessa.online, Торнике Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, ранее был подозреваемым в умышленном убийстве.
Так, в 2007 году в районе мемориала 411-й батареи был обнаружен труп грузинского криминального авторитета. В ходе следствия "вышли" на подозреваемого в убийстве, но тогда ему удалось сбежать с Украины.
Позже дело об убийстве странным образом исчезло и наш фигурант смог вернуться в Одессу.
Напомним, всех подозреваемых в покушении на Олега Михайлика задержали 24 сентября. Позже Нагладзе отпустили и тот обратился в городскую клиническую больницу №1. Его друзья утверждали, что он с 2014 года парализован, а оружие ему подбросили. Однако, по данным наших источников, подозреваемый является "смотрящим" по поселку Котовского, а полный паралич он симулирует. Врачи, которые осматривали подозреваемого, заключили, что он не парализован и не нуждается в госпитализации.
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