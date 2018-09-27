Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции для Совета безопасности Организации Объединенных Наций о размещении миротворческих сил ООН на Донбассе.

Об этом глава МИД Украины сказал 26 октября журналистам на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Нью-Йорке. "Резолюция подготовлена очень давно. У нас есть договоренность с нашими друзьями - Соединенными Штатами, Германией и Францией", - заявил Климкин.

Дипломат отметил, что 25 сентября вновь разговаривал с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом и государственным секретарем США Майком Помпео.

"Мы внесем совместную резолюцию. Когда мы это будем делать? Это будет именно резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, так как сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции", - отметил Климкин.

Он добавил, что во время своих встреч объяснял важность того, чтобы был не только военный компонент, но и международная администрация и полицейский компонент.

"Поскольку иначе Россия и далее будет пытаться управлять оккупированными территориями, и вся идея российской так называемой "миротворческой операции", фейковой "миротворческой операции" - это начать процесс регионализации и федерализации Украины", - подчеркнул Климкин.

Также он рассказал, что часовую беседу провел с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, которому пояснил, что "цель России - это не Донбасс, цель России - это Украина".

"И любые шаги, которые поставят под угрозу наше единство и наше понимание Украины как свободного и демократического государства, свободного и демократического общества - их по определению не будет. Мы можем многое сделать для наших граждан, жителей оккупированного Донбасса, но это мы можем сделать только во время реальной деоккупации под международным контролем", - отметил Климкин.

"С оккупированной территорией, если мы начнем что-то делать, это будет только легитимизация этого процесса", - заявил глава МИД.



Ранее Порошенко призвал к вводу миротворцев на Донбасс.