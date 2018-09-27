Анатолий Гриценко, лидер "Гражданской позиции" подтвердил, что партия планирует принимать участие в выборах в Верховную Раду в октябре 2019 года. Но политик отказывается рассказать с какими политическими силами он планирует сотрудничать для создания коалиции в будущем парламенте.

"Спросите меня об этом в сентябре 2019 года, когда станет понятно, кто будет в будущем парламенте. Пока там нет ни Наливайченко, ни БЮТ, ни БПП. Ни одна из этих партий пока не прошла в парламент нового созыва. Сейчас что-то спрогнозировать, какую-либо аналитику, будет трудно", - комментирует политик.

В конце лета экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, который кроме этого намерен баллотироваться на пост президента Украины, заявил в интервью изданию "ГОРДОН", что действующий глава государства Петр Порошенко и председатель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко ведут против него информационную кампанию. Поэтому, очевидно, что о сотрудничестве этими силами в будущем парламенте речь не идет.

Также в сентябре стало известно о конфликте Гриценко с "Самопоміччю". Председатель фракции в Верховной Раде, Олег Березюк, заявил тогда, что партия мэра Львова Андрея Садового "Самопоміч" не считает Анатолия Гриценко политиком нового поколения, для них Гриценко является частью постколониальной системы управления государством.

Схожую позицию ранее в своем видео обращении озвучил лидер Движения Новых Сил Михаил Саакашвили. Оценивая будущие выборы в Украине, он нелицеприятно назвал ряд потенциальных политиков выдвиженцев "д*рьмом", призывая "избавиться от старого политического класса". Он также намекнул, что в этом ряду находится и потенциальный кандидат в президенты Гриценко. Сам Гриценко объяснил это тем, что "Саакашвили не понимает Украину".

Несколько недель назад Анатолий Гриценко также имел конфликт с партией бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко "Справедливость". Тогда экс-министр обороны Украины, обвинил Наливайченко в организации провокации в аэропорту Днепра (активисты вручили Гриценко символическую тыкву за продажу Днепропетровского военного госпиталя, оказавшегося под залогом российского банка).

С какими политическими силами Гриценко планирует строить коалицию пока не ясно, так как по результатам социологических рейтингов, единственными партиями, с которыми политик еще не поссорился является "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия Олега Ляшко".