В школе под Одессой произошла вспышка опасной болезни [ Редактировать ]
В селе Соше-Островское Одесской области группа учеников заболела вирусным гепатитом.
Об этом, ссылаясь на Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины, сообщает Vgorode.
Всего заболели 9 учеников.
Предварительно, причиной послужили нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Отмечается, что в школе не было воды из-за ремонта водопроводных сетей.
Источник инфекции пока неизвестен, проводится проверка. Есть версия, что вирус был занесен одной из школьниц, проживающей в неблагополучной семье в соседнем селе.
Ранее под Ривне в школе-интернат массово отравились дети.
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