Специалисты Исследовательского института CHEO обнаружили негативное воздействие смартфонов и планшетов на развитие детей и подростков. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые считают, что электронные гаджеты ухудшают мозговую активность детей и затормаживают нормальное развитие организма.

Злоупотребление гаджетами приводит к расстройству сна и нервной системы в целом.

Специалисты провели исследование среди детей, которые слишком много пользуются смартфонами и планшетами. Оказалось, что их умственные способности ниже нормы и они страдают общим ухудшением самочувствия.

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