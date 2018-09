Мэр Киева Виталий Кличко сыграл на гитаре и показал в соцсети свой мини-концерт. Так знаменитый боксер готовится к "Шоу талантов" на Всемирном Конгрессе боксерского совета. Об этом сообщает "Информатор".

Кличко готовится исполнить один из мировых хитов группы The Beatls - лирическую "Let it be". На видео, которое Виталий опубликовал на Facebook видно как он старается, хотя это всего лишь вторая репетиция перед мероприятием. Подготовку к своему выступлению боксер проводил прямо перед заседанием Кивесовета.

В рамках подготовки к Всемирному Конгрессу боксерского совета мэр Киева готовится к выступлению вместе с президентом WBC Маурисио Сулейманом. К тому же, как уточнил Кличко, в ходе конгресса проведут не только рабочие мероприятия. Мэр также собирается посетить детские дома, провести автограф-сессию и благотворительный аукцион. Во время проведения Конгресса планируется вдобавок встреча с фанатами бокса.

