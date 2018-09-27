В середине лета 2018 года пользователей криптовалютной биржи wex.nz, популярной в России и СНГ, настигла новость о том, что ресурс готовится к продаже. За этим последовало планомерное повышение комиссии на вывод фиатных средств и, естественно, на криптовалюту в отношении к внутрибиржевому фиату.

Такое положение вещей не могло не посеять панику среди инвесторов. Что тоже поспособствовало еще большему повышению комиссии.

Далее произошло то, чего боялось большинство инвесторов: администрация биржи закрыла вывод основных криптовалют, объяснив это решение техническими работами. С одной стороны это ожидаемая мера, ввиду того, что вкладчики кинулись массово выводить крипту с биржи на фоне повышения комиссии. С другой - все было намного серьезнее.

Уже к концу июля курс на криптовалюты, не попавшие под запрет на вывод, взлетел до небес. Это уже стало очевидным признаком того, что у wex.nz проблемы. Но администрация не сдавалась: на некоторые вопросы сыпались отговорки о технических работах, а большинство из них вовсе оставались без ответа.

Завеса тайны о том, что происходит с wex, приоткрылась только в августе 2018, когда номинальный директор wex.nz Дмитрий Васильев встретился с главой биткоин-биржи Kuna Михаилом Чобаняном в "Blockchain Hub Kyiv". В своем интервью Васильев рассказал о проблемах на бирже. Однако это породило еще больше вопросов.

Так, подтвердилась информация о продаже биржи, однако сделка не состоялась. Многие факты, в том числе упомянутые в интервью, говорят о вероятной попытке перенять управление биржей. Так и осталось неизвестным, кто, как и с какой целью мог предпринять такую попытку. То ли это было воздействие внешних структур, то ли внутренние конфликты.

Дальше - больше. В сентябре 2018 стало известно, что прежнее руководство биржи больше не является владельцем домена wex.nz и утратило контроль над серверами. Однако по-прежнему имеет доступ к банковскими счетам и всей криптовалюте. Это и расставило все точки над i: средства остались у прежнего руководства, а управление биржей досталось новому. Оттого, собственно, и был закрыт вывод основных криптовалют.

Сторонам не удалось договориться о сотрудничестве и бесконфликтном возвращении биржи в нормальный режим работы. Поэтому прежнее руководство, имея в распоряжении все средства и базу пользователей, идет на решительный шаг: открывает биржу на новом домене wex.ac. Здесь уже вывод стал доступен сразу после запуска, а уже в ближайшее время планируют открыть торги.

А что же с wex.nz? Официального ответа нет, и аналитики не дают точного прогноза. Но учитывая, что выплачивать долги новым хозяевам нечем, скорее всего, домен и биржа как таковая будут закрыты. А wex.ac еще предстоит восстановить репутацию и снова налаживать отношения с пользователями.