В отношении нескольких транспортных предприятий России введены специальные санкции и ограничительные меры из-за подписания контрактов с предприятиями на неподконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, сотрудники СБУ установили, что в текущем году ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические сделки" с транспортными предприятиями, работающими в "ЛНР". На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска Изварино, Должанский и Красная Могила Луганской таможни.

Кроме того, эти же российские компании предпринимали попытки наладить бизнес с предприятиями на подконтрольной Украине территории.

В СБУ подчеркнули, что своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила, а также причастны к финансовому и материальному обеспечению так называемых "республик". Это причиняет существенные убытки экономике Украины, поэтому СБУ инициировала перед Министерством экономического развития и торговли и СНБО применение к данным предприятиям специальных санкций и ограничительных мер.

В частности, под санкции попали АО "РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и ряд других.

В спецслужбе пояснили, что такие санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капиталов за пределы Украинского государства.

Ранее мы писали о том, что США ввели санкции против российских компаний.