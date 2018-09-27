Вот и заканчивается сентябрь. Последние выходные этого месяца нужно провести активно, чтобы они запомнились еще надолго.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 29-30 сентября..

Свободные экскурсии по Киеву

Участники будут наслаждаться Киевом, его прекрасными улицами, правдивыми, и не всегда, историями. Он приветлив и искренен, главное его любить. Посещение только по записи, поэтому успейте забронировать себе место. Записаться на экскурсию, узнать темы и график можно здесь.

Когда: 30 сентября

Где: сбор возле отеля "Турист", улица Раисы Окипной, 2

Участие бесплатное, но можно оставить любую денежную благодарность экскурсоводу

Barometer International Bar Show

Фестиваль барной культуры для профессиональных барменов. На мероприятии подготовили зону лектория, а ценители вкусных напитков смогут заказать их у представленных на фесте баров и побывать в выставочной зоне.

Когда: 28-30 сентября

Где: КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а

Сколько: от 200 гривен

OldСarLand

Ежегодный крупнейший фестиваль ретро-машин в Украине. Гостям представится возможность увидеть самые дорогие авто мирового бомонда, американские muscle car, машины-победители мировых ралли и даже бывшие машины президентов. Всего будет собрано более 1000 раритетных авто в одном месте. Кроме выставки автомобилей на OldCarLand будут работать ресторанные зоны, развлекательные детские секторы и выступать музыкальные группы.

Когда: 28-30 сентября, 9:00

Где: ВДНХ, улица Глушкова, 1

Сколько: 120 гривен

Мы

Инди-дуэт возвращается в Киев и презентует новую пластинку "Ближе". Именно этот альбом они обещали после воссоединения группы в феврале.

Когда: 29 сентября, в 19:00

Где: Bel etage, улица Шота Руставели, 16-А

Сколько стоит: от 349 гривен

The Maneken

The Maneken выступит со специальной программой: в нее войдут треки из всех пяти альбомов, которые создал автор проекта Евгений Филатов за 10 лет. Также к выступлению группы присоединится ONUKA.

Когда: 29 сентября, в 19:00

Где: Caribbean Club, улица Симона Петлюры, 4

Сколько стоит: от 250 гривен

Тапольський в Шахте

В этот день диджей Тапольский отметит свой 42-й день рождения и сыграет свои лучшие миксы. Под землей будет два танцпола, на которых будут играть друзья диджеи и сам именинник. Обязательно приходите, потому что сочетание драмнбейса и шахты в Киеве - это как минимум, очень необычно.

Когда: 29 сентября, в 22:00

Где: Carbon, проспект Академика Глушкова, 1

Вход свободный.

Олег Каданов. Нафта в венах

Лидер харьковских групп "Оркестр Че", "Мантры Керуака", участник группы "Линия Маннергейма" на протяжении многих лет делится своими ссылками через альбомы, которые сочетают различные взгляды и настроения, реальность и метафизику.

На живых выступлениях диапазон звучания достаточно широк - от акустических ранних песен до поздних экспериментов, созданных с помощью лупера, сэмплера и различных гитарных эффектов. Ломаные размеры, нойзовые звучания и сюрреалистические тексты - три кита, которые непременно перенесут вас прямо на обратную сторону Луны.

Когда: 29 сентября, в 20:00

Где: Колизей КПИ, улица Политехническая, 35

Сколько стоит: 150 гривен

Borjomi Fest

Посетителей будут ждать гонки дронов, экстремальные развлечения, VR-прогулки, интерактивные фотозоны, зажигательные танцы под сеты известных диджеев, 40 грузинских ресторанов, детская зона отдыха и музыкальные выступления.

Большой грузинский праздник Borjomi Fest пройдет в Киеве четвертый год подряд. В прошлом году посетителям фестиваля показали современную Грузию - было проведено 357 VR-туров по Тбилиси и Батуми и отыграно более 20 часов грузинской музыки. Этот год будет еще ярче.

Когда: 29-30 сентября, в 11:00

Где: Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко, улица Тимирязевская, 1

Вход на фестиваль бесплатный, стоимость посещения ботанического сада для взрослых - 50 гривен, для детей - 20 гривен.

Энрике Иглесиас

Известный латиноамериканский певец Энрике Иглесиас выступит в Киеве. Перед столичной публикой он исполнит старые и новые хиты.

Когда: 30 сентября, 18:00

Где: НСК "Олимпийский", улица Большая Васильковская, 55

Сколько стоит: от 1600 гривен

Свидетельство о жизни

О театре и людей театра - языком театра. Публицистический спектакль по книге актрисы Ады Роговцевой. Каждый из артистов играет не просто роль, а целую галерею незабываемых образов - реальных людей, знаменитых и неизвестных. Искренность и изящный юмор авторского текста согревают каждую сцену спектакля.

В спектакле задействованы актеры: Ада Роговцева, Лариса Руснак, Ахтем Сеитаблаев, Ольга Атанасова, Елена Дудич, Светлана Орличенко, Анастасия Киреева, Алексей Скляренко. Режиссер-постановщик - Екатерина Степанкова.

Когда: 30 сентября, в 17:00

Где: театр "Актер", улица Большая Житомирская, 40

Сколько стоит: от 220 гривен

Всеукраинский марш за права животных

В Киеве пройдет марш за права животных. Его цель - популяризировать гуманные ценности и защищать животных от жестокого обращения. В столице марш стартует из парка Шевченко.

Когда: 30 сентября, 12:00

Где: парк Тараса Шевченко

Участие бесплатное

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