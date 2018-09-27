Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Собака

Самое важное для вас в отношениях - верность и теплота. Измен вы не прощаете, но и сами остаетесь верными своей половинке до конца. Вы счастливы, когда счастлив ваш любимый человек. И хоть не раз вы обжигались, вас предавали и разочаровывали - вы все равно верите в искреннюю любовь. И это замечательно!

Вы из тех людей, которые будут изо дня в день трудиться над "погодой в доме", взращивая свое счастье постепенно. Ведь вы знаете незыблемую истину, что даже если чувства взошли - за ними необходимо ухаживать, как за самыми капризными цветами.

И рано или поздно вы встречаете или уже встретили того человека, который будет ценить это, и будет благодарен вам каждый день и всю жизнь.

Однако, не пытайтесь полностью брать контроль за отношения на себя. Расслабьтесь и позвольте вселенной и другим людям просто радовать вас. Ведь вы это заслужили!

Котики

В отношениях для вас самое важное - искреннее взаимное уважение и забота друг о друге. У вас много знакомых, но близких людей у вас очень мало. Вы выбираете лишь лучших и самых достойных. Для того, чтобы вы полностью раскрылись в отношениях вам должно быть тепло и спокойно, как душевно, так и физически рядом с вашим избранником.

Вы не сразу доверяете. Однако, если уж человеку удалось заслужить ваше доверие - то для него вы разобьетесь в лепешку. Для достойных людей вы готовы на все!

Однако, все-таки, давайте другим людям шансы приблизиться к вам. Ведь все мы несовершенны и иногда совершаем ошибки. Покажите все самое лучшее в себе миру, и вы увидите, как мир повернется к вам самой лучшей своей стороной.

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