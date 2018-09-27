Верните Суркиса украинскому футболу: волна протестов под НАПК продолжается [ Редактировать ]
Очередная акция протеста прошла под НАПК с требованиями разобраться с делом руководителя Федерации футбола Украины Андрея Павелко.
Протест состоялся под стенами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Активисты призвали НАПК опубликовать результаты проверки декларации Павелко, таким образом вернув в руководство Федерацией футбола Григория Суркиса.
Как утверждают организаторы митинга, по результатам проверки декларации у НАПК есть все основания передать материалы на Павелко в суд. Однако этого не происходит из-за сговора Павелко и главы НАПК Александра Мангула.
"Мы требуем от НАПК наконец-то выйти из отпуска и заняться работой. Дело Павелко, на наш взгляд, относится к разряду первоочередных, так как затрагивает интересы многомиллионной армии футбольных болельщиков. Именно поэтому так важно передать это дело в суд как можно быстрее. На наш взгляд, это единственный способ очистить украинский футбол. Мы уверены, что место Андрея Павелко - в тюрьме, а не в Доме футбола! И сейчас в силах НАПК вернуть в руководство ФФУ Григория Суркиса", - заявили организаторы пикета.
Организаторы акции утверждают, что совмещение Андреем Павелко должности руководителя ФФУ и бюджетного комитета в Раде нарушает регламент и создает конфликт интересов.
Напомним, в июне 2018 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по делу президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих по статье о декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении и злоупотреблении властью или служебным положением. После этого под НАПК прошла уже серия акций протеста с требованием разобраться с делом Павелко.
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