Генпрокуратура спільно с СБУ викрили рейдерів в Запорізькій області [ Редактировать ]
В четвер, 27 вересня, слідчі Генеральної прокуратури України разом з оперативниками Служби безпеки України викрили організоване злочинне угруповання, яке займалося рейдерством в Запорізькій області. Про це редакції Golosua.info стало відомо з власних джерел.
Вказане організоване злочинне угруповання намагалося рейдерським шляхом здійснити протизаконне захоплення державного підприємства, розташованого в Новомиколаївському районі Запорізької області. До складу злочинного угруповання входили колишній керівник Держгеокадастру у Запорізькій області Чайка, голова Трудової сільської ради Новак Галина, секретар цієї ради Компанієць Тетяна, юрист Альона Шиш та окремі представники "Правого сектору".
Повідомляється, що вони намагалися рейдерським шляхом, використовуючи незаконне рішення суду, заволодіти майном державного підприємства та перешкоджали його законній господарській діяльності.
Під час оперативних та слідчих дій було вилучено арсенал зброї та документи, які підтверджують рейдерські дії даного угруповання. Щодо судді, який ухвалив незаконне рішення, відкрито кримінальне провадження.
Раніше ми писали про те, що в Генпрокуратурі обурені закриттям справи Кернеса.
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