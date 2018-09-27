Почему полезно пить какао [ Редактировать ]
В какао содержится полезный витамин D2, который образуется после просушки бобов на солнце. В них происходит трансформация витамина D в витамин D2. Об этом пишет "24 канал".
Немецкие ученые проанализировали какао-продукты. Различные какао-продукты имеют разное содержание питательного вещества. Больше всего витамина D2 - в какао, масле какао, черном шоколаде. Меньше всего - в белом шоколаде.
Дефицит этого витамина может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.
Витамин D имеет два типа. Витамин D3 образуется в коже человека под воздействием солнца. Кроме того, питательные вещества также попадают в организм с пищей. В частности, с жирной рыбой и куричимы яйцами. Витамин D2 является в грибах. Впрочем многие его недополучат.
В 100 г какао порошка - 227,5 калорий. В 100 г какао с молоком - 255 калорий. Какао с водой - 40 калорий. Диетическое какао содержит 25 калорий.
Ранее мы писали о том, что 10 причин пить какао чаще.
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