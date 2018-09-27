Руководство Частного акционерного общества (ЧАО) "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ЧАО "Ленинская кузня") опровергло активно продвигаемую в СМИ информацию о выводе части активов из-под управления Общества. Об этом сообщила пресс-служба ЧАО.

"Появившаяся в СМИ информация о выводе части активов из ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" является манипуляцией и ложью. ООО "БУД Реновація" является 100% дочерней компанией ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", в случае продажи ЧАО "Кузня на Рибальском" новые владельцы будут иметь полный контроль над всем имуществом общества и его дочерних компаний. К сожалению, ряд украинских СМИ считают возможным использовать в своих публикациях формулировку "причины которые могли побудить", являющуюся откровенными домыслами. Учитывая тот факт, что никто ничего не выводил из-под контроля Общества, то и все домыслы о возможных причинах являются ложью", - говорится в сообщении ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Сообщения СМИ, которые опровергли в руководстве "Завод "Кузня на Рыбальском", активно распространяют издания, связанные с политиками Анатолием Гриценко и Андреем Садовым. Которые, в свою очередь, строят свою политическую риторику на критике всего, что связанно с действующим Президентом Украины. В "Завод "Кузня на Рыбальском" считают вышедшие публикации черной пиар-кампанией, проводимой недобросовестными политиками.

Ранее стало известно, что группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительных договоренностей о приобретении ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

"На данном этапе в Антимонопольный комитет Украины подано заявление о возможности приобретения акций ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки", - проинформировали в пресс-службе "ТАС" Сергея Тигипко официальный запрос агентства "Интерфакс-Украина".