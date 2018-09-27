В четверг, 27 сентября, Киевсовет одобрил запрет продажи алкогольных напитков в магазинах и киосках с 23:00 до 10:00. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"За" проголосовали 77 из 85 депутатов,

Запрет распространяется на пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки, а также столовые вина. Вместе с тем, запрет не касается заведений ресторанного хозяйства - кафе, баров и заведений общественного питания.

Ранее мы писали о том, что цены на алкоголь в Украине "ползут" вверх.