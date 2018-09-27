В Киеве ввели запрет на алкоголь [ Редактировать ]
В четверг, 27 сентября, Киевсовет одобрил запрет продажи алкогольных напитков в магазинах и киосках с 23:00 до 10:00. Об этом сообщает "РБК-Украина".
"За" проголосовали 77 из 85 депутатов,
Запрет распространяется на пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки, а также столовые вина. Вместе с тем, запрет не касается заведений ресторанного хозяйства - кафе, баров и заведений общественного питания.
Ранее мы писали о том, что цены на алкоголь в Украине "ползут" вверх.
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