СБУ та прокуратура розкрили шахрайську схему [ Редактировать ]
Поки одні скаржаться на погані дороги, інші - наживаються. СБУ та прокуратура розкрили шахрайську схему, яка діяла у кількох регіонах країни.
Обласні служби автодоріг замовляли ремонтні роботи, на які не було виділено відповідних бюджетних коштів. Потім підписували акт виконання, через що виникала заборгованість перед фірмою-виконавцем. А та, своєю чергою, через суд стягувала з держави не лише борг, а й інфляційні втрати.
Державі завдано збитків на 224 мільйони гривень. Наразі прокуратура проводить перевірку у 15-ти областях. І вже є перший затриманий - заступник керівника київської обласної служби автодоріг.
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