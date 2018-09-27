Поки одні скаржаться на погані дороги, інші - наживаються. СБУ та прокуратура розкрили шахрайську схему, яка діяла у кількох регіонах країни.

Обласні служби автодоріг замовляли ремонтні роботи, на які не було виділено відповідних бюджетних коштів. Потім підписували акт виконання, через що виникала заборгованість перед фірмою-виконавцем. А та, своєю чергою, через суд стягувала з держави не лише борг, а й інфляційні втрати.

Державі завдано збитків на 224 мільйони гривень. Наразі прокуратура проводить перевірку у 15-ти областях. І вже є перший затриманий - заступник керівника київської обласної служби автодоріг.