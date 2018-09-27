Випробування холодом. Командувачі збройних сил Нідерландів забули закупити зимовий комплект форми для солдатів, які вирушають на військові навчання до Норвегії.

Планування участі у маневрах велося два роки, проте організатори не врахували кліматичних умов суворої півночі. Останньої миті армійцям наказали самотужки купувати собі теплі комплекти. Однак це питання винесли на обговорення у парламент.

Міністерство оборони пообіцяло кожному військовому компенсувати по тисячі євро.