Випробування холодом: для солдатів Нідерландів забули закупити зимову форму [ Редактировать ]
Випробування холодом. Командувачі збройних сил Нідерландів забули закупити зимовий комплект форми для солдатів, які вирушають на військові навчання до Норвегії.
Планування участі у маневрах велося два роки, проте організатори не врахували кліматичних умов суворої півночі. Останньої миті армійцям наказали самотужки купувати собі теплі комплекти. Однак це питання винесли на обговорення у парламент.
Міністерство оборони пообіцяло кожному військовому компенсувати по тисячі євро.
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