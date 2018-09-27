Не турист, а полковник розвідки. Журналісти-розслідувачі викрили справжнє ім'я одного із підозрюваних в отруєнні у Солсбері. Спеціаліст з фітнесу Руслан Боширов виявився Анатолієм Чепігою. Полковником ГРУ та героєм Росії. Світлана Чернецька розповість подробиці.

Жодна британська газета не оминула увагою нові подробиці у справі отруєння "Новічком". Це - топ-новина у телевізійних інформаційних випусках. І ніхто не ставить під сумнів надійність нової інформації. Справжнє ім'я та біографію так званого "Руслана Боширова" розкопали журналісти групи Беллінгкет. Це розслідувачі, які, зокрема, допомагають офіційному слідству у справі збитого над Донбасом Боїнга МН-17. За їхніми даними, Боширов виявився полковником ГРУ Анатолієм Чепігою. Він навчався в елітному військовому командному училищі в Благовєщенську. Саме звідти почали розслідування журналісти. Та виявили, що Чепіга також служив у елітному загоні Спецназу. Цей підрозділ зіграв ключову участь у Другій Чеченській війні, а також був помічений поблизу українського кордону наприкінці 2014 року. Тоді ж Чепіга отримав звання Героя Росії. Журналісти припускають, що саме за заслуги з дестабілізації України.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН британський прем'єр Тереза Мей вкотре звинуватила Москву в отруєннях в Солсбері.

"Такі країни як Росія жорстко порушують міжнародні норми, - від захоплення суверенної території до безрозсудного використання хімічної зброї на вулицях Британії агентами російського ГРУ", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

У британській пресі дивуються, що в Солсбері відправили полковника, та ще й героя Росії. Зазвичай польову роботу виконують оперативники рангом не вище капітана. Тож припускають, що роботу замовили на найвищому рівні. В Москві цю інформацію називають маніпуляцією. Нагадаю, що самі підозрювані спростовують свою причетність до злочину. Вони називають себе туристами, які приїхали подивитися собор у Солсбері. Попри це Британія готова притягнути до відповідальності росіян. Лондон отримав європейський ордер на арешт Боширова та Петрова.