Перелюб більше не злочин в Індії. Півтора сторіччя у цій країні діяв закон, за яким чоловікам загрожувало ув'язнення або штраф за статеві стосунки із заміжньою жінкою. При цьому дружині зрадника заборонялося скаржитися на адюльтер.

Верховний суд скасував цю норму за позовом індійського бізнесмена з Італії, який вказав на дискримінацію жінок у колоніальному законі.

Досі подружню зраду вважають злочином в Ірані, Саудівській Аравії, Афганістані, Пакистані, Бангладеш і Сомалі.