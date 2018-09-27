В Індії перелюб більше не злочин [ Редактировать ]
Перелюб більше не злочин в Індії. Півтора сторіччя у цій країні діяв закон, за яким чоловікам загрожувало ув'язнення або штраф за статеві стосунки із заміжньою жінкою. При цьому дружині зрадника заборонялося скаржитися на адюльтер.
Верховний суд скасував цю норму за позовом індійського бізнесмена з Італії, який вказав на дискримінацію жінок у колоніальному законі.
Досі подружню зраду вважають злочином в Ірані, Саудівській Аравії, Афганістані, Пакистані, Бангладеш і Сомалі.
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В Індії скасували покарання за одностатеві стосунки
В Індії скасували покарання за одностатеві стосунки. Досі за одностатевий зв'язок загрожував штраф або навіть 10 років ув'язнення. Цей закон був чинним 157 років, тож нинішнє рішення назвали "історичним". Скасування покарання активісти під будівлею суду зустріли схвальними вигуками