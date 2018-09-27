Для некоторых знаков зодиака октябрь превратится в месяц настоящей романтики, приключений и милых моментов. Об этом пишет Zen.

Близнецы

Одинокие Близнецы наконец-то обретут свое счастье в этом месяце! В октябре вы будете излучать сильную энергетику, которая притянет к себе противоположный пол. Удача в любви на вашей стороне. Судьба укажет вам верный путь на встречу в своему счастью. Главное, будьте внимательны к знакам судьбы и прислушивайтесь к своей интуиции. Отношения, которые возникнут в этом месяце, будут обречены на счастье, гармоничность, страсть и большую любовь. Октябрь - отличное время, чтобы стать ближе с любимым человеком, закутавшись в уютный плед.

Рак

Раки будут окутаны теплом, нежностью и вниманием второй половины. Вы почувствуете себя привлекательными, желанными сексуальными. Одинокие Раки распрощаются со своим холостяцким образом жизни, ведь в вашу жизнь ворвется новый человек, сделав вас счастливыми. Отношения, завязанные в этом месяце будут гармоничными, крепкими и долгими. Хорошее время для бракосочетания и создания семейных союзов. Могут дать о себе знать старые знакомые из прошлого, которые в скором времени станут вашим настоящим и будущим. Возможно, стоит дать еще один шанс человеку, чтобы изменить жизнь.

Дева

В этом месяце Девы будут особенно привлекательны, излучая невидимые флюиды, которые будут сильно действовать на противоположный пол. Вы будете в центре внимания, возможно, к вам испытывают чувства несколько людей, и в этом месяце развернется не шуточная борьба за вашу любовь и расположение. Не бойтесь сделать неправильный выбор, это исключено. Ваше сердце давно уже знает кому принадлежит. Отключите свой разум и доверьтесь чувствам и музыке сердца.

Скорпион

Страстный октябрь подарит Скорпионам бурю пламенных эмоций. Ночи будут длинными и запоминающимися, дни быстрыми и насыщенными. Вас накроет волна новых чувства, которые, возможно, вы не испытывали никогда раньше. Новые знакомства обернутся крепким союзом. Однако некоторым стоит присмотреться с другу или коллеге по работе, с которыми вас давно уже связывают не только дружеские отношения. Не бойтесь брать инициативу в свои руки и делать первый шаг на встречу своему счастью.

Козерог

В октябре мысли Козерогов будут заняты далеко не работой и делами. Не смотря на осень и серость за окном, в вашей душе будет царить весна. Романтичные свидания, прогулки под дождем, нежные поцелуи и объятия - вдохнут в вас новые силы и эмоции. Вам захочется дарить свое тепло другому человеку, проводить с ним все свободное время. Октябрь для Козерогов благоприятный месяц, с точки зрения, новых отношений, в том числе заключения брачных союзов, которые будут крепкими и счастливыми.

Рыбы

Рыбы в этом месяце почувствуют себя особенно желанными, любимыми и привлекательными. Новые отношения станут для вас глотком воздуха, живительной силой, которая наполнит ваше сердце. Вы погрузитесь в новые чувства, которые подарят вам не только счастье и гармонию, но и творческое вдохновение. Рыбы будут летать на крыльях, одухотворенные чувствами к любимому человеку. Постарайтесь запомнить эти эмоции и продлить их, как можно дольше. Не забывайте прислушиваться к своей интуиции - в делах сердечных она вас точно не подведет.

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