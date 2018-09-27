В Зимбабве слон насмерть затоптал туристку из Германии, которая пыталась его сфотографировать. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в популярном среди путешественников национальном парке Мана-Пулс.

45-летняя туристка вышла из машины, чтобы снять стадо слонов, и один из них набросился на нее.

"По нашим сведениям, туристы встретились со стадом слонов и начали их фотографировать. Мы не знаем, что разозлило животных и почему одно из них напало на женщину", " заявил Тинаше Фараво, представитель Национальных парков Зимбабве и Управления по охране дикой природы.

Он добавил, что неназванная женщина скончалась тем же вечером от ранений.

Ранее мы писали о том, что слон упал на зрителей во время представления в цирке.