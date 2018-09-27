Стрельба из-за срубленных деревьев. В Буче под Киевом "титушки" подрались с местными жителями и полицией. Строительный конфликт в этом городе продолжается уже давно. Об очередном обострении узнаем от Ольги Теребинской.

Огнетушители, взрывпакеты, газовые баллончики и пистолеты. С таким набором "инструментов" неизвестные приехали рубить лес на территории спорткомплекса "Кампа" в Буче. Местные жители вышли к рабочим и попробовали остановить вырубку, но те действовали под прикрытием "титушек". Завязалась драка.

"Титушки" выгнали местных жителей с участка, а когда приехали полицейские - и их тоже.

"- Ти хто? на якій підставі тут знаходишся?

- А на якій ви?

- Я співробітник поліції, мене викликали!

- А я громадянин.

- Чого?

- Києва.

- А шо ти в Бучі робиш?

- Я просто стою, а ти мене штовхає. Чого ти мене штовхаєш?"

В итоге - тех, кто не успел убежать, поймали и отвезли в участок. Но всех - 18 человек - в тот же день отпустили. Впрочем, история на этом не закончилась. Местные жители рассказывают: около пяти вечера они снова услышали звук пил. А когда вышли на улицу - на них напали.

"Мы начали вызывать полицию, вызывал каждый, у кого был телефон, они слышали взрывы взрывпакетов, в нас стреляли, закидывали взрывпакетами, газом через ограду. Мы кричали "Остановитесь, не делайте этого", они нас не слышали. Они снизу, разбегались на нас с криками "Мы вас поубиваем". Мы детей оставили здесь на первых этажах в квартире, они из окон видели, как прямо возле нашего дома нас травят газом, нас травили газом. В меня лично стреляли. Там избили несколько человек, была скорая, мы ездили потом в травмпункт. Это все было в течение 10 минут. Потом они сгруппировались, когда поступила команда - они все ушли. и через пять минут появилась полиция", - рассказывает Константин Казак,житель Бучи.

Константин рассказывает: люди уже не первый год борются за эту территорию. Две недели назад Киевский хозяйственный апелляционный суд дал разрешение на застройку этого участка земли компании "Комфорт ЛТД". Во время уничтожения деревьев присутствовал представитель застройщика, который показал разрешения на вырубку сухостоя. Но уничтожали - живые деревья.

"Здесь есть настройщик с желанием построить здесь дома с циничным названием "Волшебный лес". Волшебный лес ценою уничтожения около 200 сот реликтовых деревьев. Распиливают на маленькие такие кусочки, оставляют для удобной транспортировки отсюда, скорей всего будут прятать свои следы", - говорит Константин Казак,житель Бучи.

Узнать позицию областной прокуратуры - нам сегодня не удалось. Пообещали ответить завтра. Но активисты настроены решительно, со своей стороны спускать это дело на тормозах не собираются.

"Ми тримаємо на контролі прокуратуру, прокуратура повинна подати касаційну скаргу, ми вважаємо, що є всі підстави, є кримінально провадження по факту нанесення тілесних ушкоджень, незаконного знищення зелених насаджень, ми будемо наполягати, щоби в межах кримінального провадження було накладено арешт на цю земельну ділянку", - говорит Сергей Гапон,юрист.

В течение всей недели, - утверждают местные жители, - "рабочие" тихонько каждый день уничтожают деревья и сразу вывозят "доказательства". Так что пока в прокуратуре будут ждать очередного суда - защищать, похоже, будет нечего.