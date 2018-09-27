Нападение на активиста Михайлика: в Одессе суд избрал меру пресечения подозреваемым [ Редактировать ]
В деле о покушении на жизнь одесского активиста - Олега Михайлика из Одессы - суд избирал меру пресечения подозреваемым. Напомню, все трое - граждане Грузии. Свою причастность они отрицают. Один из них - инвалид первой группы. Подробности выяснил Андрей Анастасов.
Одного из подозреваемых - Торнике Герасина-Нагладзе в суд доставляют под конвоем прямо из больницы. В зал завозят на каталке. Торнике, а также еще двоих граждан Грузии - Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе - прокуратура подозревает в покушении на активиста Олега Михайлика. С помощью специальной программы якобы удалось установить, что мобильные телефоны, а значит, и сами фигуранты - в момент нападения находились в районе совершения преступления. Прокурор просит для Герасина-Нагладзе два месяца в СИЗО без права внесения залога.
"Були проведені ряд обшуків, під час яких був виявлений предмет, схожий на пістолет, який ймовірно міг бути використаний при здійснені закінченого замаху на вбивство Михайлика", - заявил Павел Чикалов, представитель прокуратуры Одесской области.
Адвокаты парируют: все это лишь предположения, потому что до сих пор не проведена баллистическая экспертиза: ведь пулю, выпущенную в Михайлика, врачам пока не удалось извлечь из тела. Защита настаивает на том, что ходатайство прокуратуры о заключении под стражу - необоснованно.
" Ні мені, ні моєму підзахисному не зрозуміло, чому його перебування поблизу скоєння даного злочину на сьогоднішній день розцінюється так дана особа, дані три особи підозрювані, вони підозрюються у вчинені замаху на активіста ", - говорит Кристина Задворная, адвокат Торнике Герасина-Нагладзе.
Родные подозреваемого уверяют: в СИЗО он находиться не может, так как уже несколько лет после тяжелой травмы позвоночника, полученной в ДТП - парализован.
"Торнике - инвалид первой группы. Сам не ходит, не двигается, сам не сидит, то есть ему постоянно нужна помощь. Он даже сам не ходит в туалет, чтобы вы понимали", - говорит Ирина Ткач, родственница Торнике Герасина-Нагладзе.
В итоге суд принял решение - арестовать Герасина-Нагладзе и остальных подозреваемых. Два месяца все проведут в СИЗО. На заседании оборонного комитета Верховной Рады говорил об этом и сам Юрий Луценко. По его мнению, это "расплата" активистов за их гражданскую позицию.
"Нападения связывают с репрессиями проукраинских элементов на юге и востоке Украины. Я думаю, что это так и есть. Не хочу сказать про все случаи. Потому что некоторые это исключительно деловые или уголовные разборки вокруг бизнесов, которые ведут, в том числе и активисты. Но в большинстве случаев это наказание за активную гражданскую позицию", - заявил Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины.
Что же касается состояния здоровья самого пострадавшего Олега Михайлика, единственное, что говорят врачи - он постепенно выздоравливает.
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