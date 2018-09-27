Массовое отравление водой в Макеевке: названа причина [ Редактировать ]
Причиной массового отравления жителей окуппированной Макеевки Донецкой области стало частичное дезинфицирование питьевой воды марганцем. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.
"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Именно такая причина произошедшего происшествия", - заявил Лисянский.
Данный случай ярко показывает, что у людей, проживающих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей полностью отсутствует право на жизнь.
Ранее мы писали о том, что жители оккупированной Макеевки массово отравились водой.
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