В Ужгороді затримали правоохоронця-хабарника

Посеред дороги пакет з грошима, розбите авто та чоловік у кайданках - так в Ужгороді затримували правоохоронця-хабарника. 14 тисяч гривень - за таку суму місцевий дільничний зважився на порушення закону