В "Укравтодоре" прошли массовые обыски [ Редактировать ]
Массовые обыски в "Укравтодоре". Полиция и СБУ проводят следственные действия сразу в 15 областных управлениях.
Уже объявили и первые подозрения. Заместителя службы автомобильных дорог Киевской области обвиняют в махинациях с тендерами. По данным следствия, только этот чиновник нанёс стране убытков на 4 миллиона гривен.
Общая же сумма ущерба - превышает 220 миллионов.
по теме
Чиновника "Укравтодора" уличили в хищении более 30 миллионов гривен
Чиновника "Укравтодора" уличили в хищении более 30 миллионов гривен. Сотрудники СБУ обнаружили, что начиная с прошлого года, один из руководителей агентства помогал победить в тендерах подконтрольному ему частному предприятию
В Ужгороді затримали правоохоронця-хабарника
Посеред дороги пакет з грошима, розбите авто та чоловік у кайданках - так в Ужгороді затримували правоохоронця-хабарника. 14 тисяч гривень - за таку суму місцевий дільничний зважився на порушення закону
СБУ та прокуратура розкрили шахрайську схему
Обласні служби автодоріг замовляли ремонтні роботи, на які не було виділено відповідних бюджетних коштів. Потім підписували акт виконання, через що виникала заборгованість перед фірмою-виконавцем
Генпрокуратура спільно с СБУ викрили рейдерів в Запорізькій області
В четвер, 27 вересня, слідчі Генеральної прокуратури України разом з оперативниками Служби безпеки України викрили організоване злочинне угруповання, яке займалося рейдерством в Запорізькій області
На Черкащині правоохоронці провели змагання з безпілотниками
Представники семи українських силових відомств за допомогою дронів шукали будівлі, техніку і людей