На развитие инноваций из госбюджета выделили 300 миллионов гривен. А Кабмин разработал программу поддержки для предприятий. Об этом на заседании комитета по промышленному развитию заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, внедрение новых технологий на производстве - ключевое условие развития экономики. Прежде всего в аграрном секторе и дорожном строительстве.

"Підтримка буде направлятися на реальне створення українського продукту. Це не тільки поради, а це в основному співфінансування, що до речі є дуже важливим, співфінансування держави і реального бізнесу на створення інноваційного продукту. Це може бути якась складна техніка інноваційна. Це можуть бути інші продукти, в яких є сьогодні потреба для України. І таким чином ми забезпечимо синергію реального сектору і підтримки держави", -заявил Владмир Гройсман, премьер-министр Украины.