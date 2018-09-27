На развитие инноваций из госбюджета выделили 300 миллионов гривен - Гройсман [ Редактировать ]
На развитие инноваций из госбюджета выделили 300 миллионов гривен. А Кабмин разработал программу поддержки для предприятий. Об этом на заседании комитета по промышленному развитию заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, внедрение новых технологий на производстве - ключевое условие развития экономики. Прежде всего в аграрном секторе и дорожном строительстве.
"Підтримка буде направлятися на реальне створення українського продукту. Це не тільки поради, а це в основному співфінансування, що до речі є дуже важливим, співфінансування держави і реального бізнесу на створення інноваційного продукту. Це може бути якась складна техніка інноваційна. Це можуть бути інші продукти, в яких є сьогодні потреба для України. І таким чином ми забезпечимо синергію реального сектору і підтримки держави", -заявил Владмир Гройсман, премьер-министр Украины.
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