С сегодняшнего дня существенно выросли штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Изменились и правила парковки. А у полиции стало больше полномочий. Каких - знает Руслан Смещук.

За превышение скорости - 3400 гривен, за не пристегнутый ремень - 850. Управление без прав - 10 тысяч гривен штрафа, а если поймают еще раз - уже более 40 тысяч. С сегодняшнего дня в Украине вступают в действие уточнения к ПДД. Водители новыми штрафами - довольны. По крайне мере, на камеру.

"Я живу в селі Новопетривці - і там щотижня сбивають дитину. І це все не врегульовано. Тому я вважаю, що все повинно бути врегульовано і штрафи, якщо відносно великі, водій буде задумуватися над тим, що він робить на дорозі", - говорит Виктория, водитель .

Теперь выписать штраф могут без водителя. Главное, фотофиксация нарушения - в том числе, и с помощью камер наблюдения, которые пока что массово не работают. По новым правилам, не уйдут от ответственности - и владельцы "евроблях".

"Чим дорожче - тим краще".

Если автомобиль с иностранной регистрацией ввез гражданин Украины, то штраф отправят ему по адресу прописки. Если же это был гражданин другой страны, постановление об административном правонарушении ему выдадут пограничники при выезде из Украины. В случае не уплаты - запретят въезд в страну.

" Я чекаю жінку, три минути".

Но пожалуй, самые революционные изменения - в правилах парковки. Точнее - наказание за их нарушение.

"Новий закон дає змогу штрафувати людей навіть тоді за порушення, коли їх немає на місці. Адже на даний момент ми не можемо скласти ніяку постанову, нічого на водія, якого немає біля його транспортного засобу", - говорит Александр, патрульный полицейский

Теперь у полиции больше полномочий при эвакуации неправильно припаркованного автомобиля. Стоить это будет минимум 720 гривен и еще 144 гривны в сутки за хранение на штрафплощадке. К тому же, в Киеве появится муниципальная парковочная инспекция.

"Вся система построена за счет уведомлений почтовыми заказными уведомлениями. Повидомлення будут рассылаться заказными письмами, соответственно и оплата будет производиться сугубо через банки и ни в коем случае не на месте", - говорит Дмитрий Рахматулин, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Впрочем, по мнению экспертов снизить аварийность и разгрузить дороги - поможет не увеличение штрафов, а невозможность избежать ответственности.

"Ггосударство не должно обеспечивать неограниченную парковку всем, в любой точке Украины. в любой точке Киева. Приезжая на Крещатик вы должны понимать - либо вы платите деньги, либо вы едете на такси и тоже платите деньги, либюо вы идете пешком или на общественном транспорте", - говорит Влад Антонов, собственник ресурса dtp.kiev.ua.

"Невже людина перевищує швидкість через те, що штраф малий? Ні, людина перевищує швидкість через те, що вона сподівається, що вона не сплатить жодної гривні. А якщо людина за кожне перевищення швидкості буде сплачувати по 300 гривень, то я думаю що і по 100 гривень буде достатньо, для того, щоби ніхто не порушував режим швидкості", - говорит

Уже сегодня в столице заработали новые эвакуаторы. Михаил Ильяшев, руководитель юридической компании.