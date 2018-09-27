Директор ювелирного завода "Диамант 13" Виталий Лихогуб выиграл судебное разбирательство у гражданина Виктора Зайца за распространение неправдивой информации. Соответствующее решение 29 августа принято Деснянским районным судом города Киева. Об этом сообщает "Сегодня".

Суд признал распространенную информацию дважды судимым Виктором Зайцем на портале http://kp.ua недостоверной и принял решение удовлетворить иск Виталия Лихогуба.

Как известно, в 2017 году Виктор Заец, который представляется правозащитником и руководителем общественной организации "ВО "Всеукраинский союз народных реформ", разместил на интернет-ресурсе http://kp.ua информацию о якобы махинациях на заводе "Диамант 13".

В материале "Вниманию добропорядочных граждан" Виктор Заец утверждал, что Виталий Лихогуб занимается подделкой драгоценных металлов. По словам Зайца, основатель "Украинской биржи драгоценных металлов", завода "Диамант 13" и бренда CAVA. COOL занимается банковскими махинациями. В результате чего один из киевских банков (причем название банка Заец не указал - ред.) не досчитался 2 миллионов долларов. В связи с чем против Лихогуба было открыто уголовное производство, проведен обыск на ювелирном заводе и изъят станок, где изготавливались поддельные драгоценности.

При этом каких-либо конкретных доказательств мошенничества Виталием Лихогубом Заец не предоставил. Во время судебного разбирательства выяснилось, что Виктор Заец перед публикацией требовал денег за нераспространение данной информации.

Кроме того, Виктор Заец ранее дважды судим - по статьям 83 и 194 УК Украины за незаконное завладение материальными ценностями и транспортным средством (уголовное дело №08-7960), а также по статье 189 за вымогательство (уголовное дело №01-12477).

На данный момент Заец продолжает заниматься вымогательством и информационным рейдерством, представляясь главой "ВО "Всеукраинский союз народных реформ". Виктор Заец предлагает журналистам, работающим в интернет-изданиях, опубликовать ряд компрометирующих материалов на политиков и бизнесменов. (Не исключено, что в случае с публикацией относительно Виталия Лихогуба была такая же схема - ред.). Как пишет в своем заявлении в Нацполицию одна из пострадавших, за неразглашение данных, якобы полученный гонорар и нераспространение аудиозаписи разговора встречи Заец требовал 25 тысяч долларов. В случае обращения к правоохранителям угрожал физической расправой в отношении журналиста и его семьи.

В связи с многочисленными фактами распространения клеветнической информации и вмешательства в личную жизнь граждан Украины группа депутатов от БПП обратилась к Министерству юстиции. В частности, депутат Александр Кирш и другие парламентарии просят остановить необоснованное давление и рейдерство на граждан Украины со стороны "ВО "Всеукраинский союз народных реформ". Депутаты просят проверить деятельность "Всеукраинского союза народных реформ» на предмет ее соответствия Закону Украины "Об общественных объединениях".

Парламентарии также выяснили, что, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и реестра общественных объединений, Виктор Заец среди учредителей организации не числится.

Министерство юстиции приняло обращение группы депутатов о внеплановой проверке деятельности и источника финансирования ГО. В ходе начавшегося аудита, среди прочего, выяснилось, что "ВО "Всеукраинский союз народных реформ" ни разу не получила членские взносы.