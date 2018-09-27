Жители Черновцов требуют уволить руководителя патрульной полиции области [ Редактировать ]
Жители Черновцов вышли на протест. Требуют уволить руководителя патрульной полиции области Артура Шкроба. Люди возмущены тем, как расследуют аварию с участием правоохранителей. Активистов пустили в здание управления полиции и к ним вышел Артур Шкроб.
Напомню - 16 сентября в Черновцах машина патрульных насмерть сбила мужчину. По версии полиции, экипаж преследовал нарушителей. Поэтому спешил. Но скорость не превышал. И произошло все - в нескольких метрах до пешеходного перехода. Свидетели уверяют - мужчину сбили на зебре. В момент ДТП видеорегистратор патрульных был отключен, хотя по инструкции - преследование нужно фиксировать.
Сегодня в полиции сообщили: вместо видеорегистратора на зарядке был телефон.
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