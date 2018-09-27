Люди возмущены тем, как расследуют аварию с участием правоохранителей

Жители Черновцов вышли на протест. Требуют уволить руководителя патрульной полиции области Артура Шкроба. Люди возмущены тем, как расследуют аварию с участием правоохранителей. Активистов пустили в здание управления полиции и к ним вышел Артур Шкроб.

Напомню - 16 сентября в Черновцах машина патрульных насмерть сбила мужчину. По версии полиции, экипаж преследовал нарушителей. Поэтому спешил. Но скорость не превышал. И произошло все - в нескольких метрах до пешеходного перехода. Свидетели уверяют - мужчину сбили на зебре. В момент ДТП видеорегистратор патрульных был отключен, хотя по инструкции - преследование нужно фиксировать.

Сегодня в полиции сообщили: вместо видеорегистратора на зарядке был телефон.