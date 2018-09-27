Как создать бизнес, который принесет не только прибыль, но и пользу людям. Об этом говорили в первый день саммита для предпринимателей в Киеве. Одна из главных тем - отношение государства к благотворительным организациям в Украине. Подробнее - далее в сюжете.

Благотворительные организации в Украине работают в непростых условиях. Нет законодательства, которое бы поощряло такую деятельность. Об этом во время дискуссии заявил меценат Александр Фельдман. Тем не менее, статистические данные показывают, что количество людей, которые помогают другим, растет.

"Это естественное состояние человека, просто надо разбудить либо убрать ненужные придуманные вещи, которые мешают человеку раскрыться и проявиться, все люди добрые, но не все это знают, надо помочь открыть и сказать, что каждый может этим заниматься. Не важно, он дает деньги или он улыбается другому человеку, или похлопал по плечу или просто постоял, выслушал это все элементы благотворительности", - говорит Александр Фельдман, основатель Международного благотворительного фонда "Фонд Александра Фельдмана".

Александр Фельдман представил участникам саммита ключевые проекты, созданные на базе Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк. Одно из главных направлений - энимал-терапия - реабилитация детей и взрослых с помощью животных.

"Существует центр уже более пяти лет, который занимается реабилитацией детей и подростков с особыми потребностями. На сегодняшний день также мы реабилитируем и взрослое население, которое нуждается в психологической помощи", - говорит Татьяна Алиева, руководитель психологической службы Центра психо-социальной реабилитации Фельдман Экопарк.

Представили на саммите и проект по спасению животных "Добрый дом". За восемь лет работы волонтеры спасли почти 20 тысяч животных со всей Украины. Один из подопечных - пес Тоби, которого волонтеры нашли у дороги. Врачи предлагали его усыпить - травмы были несовместимы с жизнью.

"Его мы собрали, то есть была применена методика как людям, поставлены штифты и проволока, для того чтобы был подвижный механизм. Мы ему сделали коляску, благодаря волонтерам, чтобы поддерживать позвоночник и сейчас он уже становиться на все лапки", - рассказывает Ирина Подвойская, руководитель проекта "Добрый Дом".

Александр Фельдман предложил участникам саммита объединить силы в доработке законодательства, касающегося работы благотворительных организаций. Чтобы оно соответствовало международным стандартам.