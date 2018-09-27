Прелюбодеяние - больше не преступление в Индии. Почти 160 лет в стране действовал закон, по которому мужчин лишали свободы на 5 лет или штрафовали - за интимную связь с замужней женщиной. При этом жене изменника запрещалось жаловаться на адюльтер.

Верховный суд отменил эту норму после иска индийского бизнесмена, который усмотрел в колониальном законе дискриминацию женщин.

До сих пор супружескую измену считают преступлением в Иране, Саудовской Аравии, Афганистане, Пакистане, Бангладеш и Сомали.