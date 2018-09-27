В Индии измена больше не преступление [ Редактировать ]
Прелюбодеяние - больше не преступление в Индии. Почти 160 лет в стране действовал закон, по которому мужчин лишали свободы на 5 лет или штрафовали - за интимную связь с замужней женщиной. При этом жене изменника запрещалось жаловаться на адюльтер.
Верховный суд отменил эту норму после иска индийского бизнесмена, который усмотрел в колониальном законе дискриминацию женщин.
До сих пор супружескую измену считают преступлением в Иране, Саудовской Аравии, Афганистане, Пакистане, Бангладеш и Сомали.
по теме
В Індії перелюб більше не злочин
Півтора сторіччя у цій країні діяв закон, за яким чоловікам загрожувало ув'язнення або штраф за статеві стосунки із заміжньою жінкою. При цьому дружині зрадника заборонялося скаржитися на адюльтер
В Індії обвалився житловий будинок
Будинок звели незаконно, тож причиною трагедії може бути недотримання будівельних норм
У Хмельницькому арештували ватажка банди квартирних шахраїв
У Хмельницькому заарештували ватажка та членів банди, яка впродовж двох років залякувала містян. На їхньому рахунку і шахрайство, і вимагання, і злочини проти волі людей
Пассажир самолета перепутал аварийную дверь с туалетом
Гражданин Индии, который впервые летел на авиалайнере, пытался открыть дверь салона, перепутав ее с туалетом
Ватажка банди шахраїв відправили під арешт (відео)
У Хмельницькому таки взяли під варту ватажка банди, що впродовж двох років залякувала містян. На їхньому рахунку і шахрайство, і вимагання, а також злочини проти волі та свободи людей