Сложный гость. В Германию с государственным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. В стране он пробудет три дня - встретится с топ-политиками в Берлине и откроет центральную мечеть в Кельне. В аэропорту Эрдогана встретили мини-акцией протеста. Ее организовали члены организации "Репортеры без границ". Татьяна Логунова подробнее.

Все центральные улицы Берлина перекрыты. Госучреждения, которые будет посещать президент Турции для официальных встреч, взяты под усиленный контроль. А возле отеля, где он остановился, даже заварили все канализационные люки. Германия встречает Реджепа Эрдогана усиленными мерами безопасности.

"Мы вывели на дежурство несколько тысяч полицейских. Самый сложный день - это пятница, завтра в городе пройдут сразу несколько демонстраций", - рассказывает Михаэль Гассен, представитель полиции.

Ожидается, что в акциях протеста примут участие более десяти тысяч человек. Маршем - они пройдут от Бранденбургских ворот к президентскому дворцу, где завтра вечером состоится банкет в честь визита Эрдогана. Тот самый прием, который решили проигнорировать некоторые немецкие политики.

"Я считаю, что мы должны выйти на улицы не "против" чего-то, а "за" - демократию, свободу прессы и права человека. Нужно показать правительству, которое принимает Эрдогана, что такая политика неправильная", - говорит Ферхат Али, активист протестной организации Erdogan not welcome.

Акции в поддержку - планируют и сторонники Эрдогана. Правда, их на улицах Берлина будет значительно меньше.

Визит президента Турции критикуют, прежде всего, из-за его формата. Он государственный, а это значит - принимать Эрдогана будут с воинскими почестями, красными дорожками и торжественным банкетом. Официальный Берлин парирует - протокол есть протокол. И показательные демарши - не лучший способ наладить диалог.

Главные темы этого диалога - ситуация в Сирии, миграционный кризис, экономические проблемы, которые переживает Турция и соблюдение прав человека. В первую очередь - освобождение граждан Германии, которые находятся под арестом в турецких тюрьмах.

"Будут затронуты темы, которые интересны обеим договаривающимся сторонам, климат в отношениях может немного улучшится, но противоречия останутся. Поле для переговоров ограничено", - говорит Удо Штайнбах, политолог.

Прорыва не ждет и официальный Берлин. Скорее, это первый шаг к потепелению отношений.