Не турист, а полковник разведки. Журналисты-расследователи выяснили настоящее имя одного из подозреваемых в отравлениях "Новичком" в Солсбери. Специалист по фитнесу Руслан Боширов оказался Анатолием Чепигой. Полковником ГРУ и героем России. Светлана Чернецкая расскажет подробности.

Ни одна британская газета не обошла вниманием новые подробности по делу отравления "Новичком". Это топ-новость в телевизионных новостях. И никто не ставит под сомнение надежность новой информации. Имя и биографию так называемого "Руслана Боширова" разоблачили журналисты группы Беллингкет. Это расследователи, которые, в частности, помогают официальному следствию по делу сбитого над Донбассом Боинга МН-17. По их данным, Боширов оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

39-летний мужчина учился в элитном военном командном училище в Благовещенске. Именно оттуда и начали расследование журналисты. Обнаружили, что он также служил в элитном подразделении спецназа под командованием ГРУ. Это же подразделение сыграло ключевую роль во Второй Чеченской войне, а также было замечено вблизи украинской границы в конце 2014-го года. Тогда же Чепига получил звание Героя России - высшую государственную награду. В своем выступлении на Генассамблее ООН британский премьер Тереза Мэй в очередной раз обвинила Москву в отравлениях в Солсбери.

"Такие страны, как Россия, жестко нарушают международные нормы, от захвата суверенной территории до безрассудного использования химического оружия на улицах Британии агентами российского ГРУ", - говорит Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

В британской прессе удивляются, что организовать отравления в Солсбери отправили полковника, да еще и героя России. Обычно полевую работу выполняют оперативники со званием не выше капитана. В Москве эту информацию называют манипуляцией. Напомню, что сами подозреваемые в отравлениях в Солсбери отрицают свою причастность к преступлению. Называют себя туристами, которые приехали на два дня в Британию, чтобы посмотреть собор в Солсбери. Великобритания готова привлечь к ответственности россиян. Лондон уже получил европейский ордер на арест Боширова и Петрова.